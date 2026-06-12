映画『マスターズ・オブ・ユニバース』でジャレッド・レトが演じたスケルターが、観客の間で存在感を放っている。ニコラス・ガリツィン演じるヒーマンの宿敵として、恐ろしく、奇妙で、どこか笑えて、妙に目が離せない。まさに本作ならではのスケルター像だ。 この魅力について、トラヴィス・ナイト監督はで詳しく語っていた。監督にとってスケルターは「子ども時代の、一番思い入れのある