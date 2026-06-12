アメリカとイランの停戦は、なぜ進まないのか。『戦争はいかに終結したか』（中公新書）などの著作がある日本大学国際関係学部の千々和泰明准教授は「戦争を終結させるのは簡単ではない。アメリカには教材とすべき過去の教訓があるのに、トランプ大統領はそれを全く学んでいない」という。ライターの梶原麻衣子さんが聞いた――。（第1回／全2回）撮影＝プレジデントオンライン編集部千々和泰明准教授 - 撮影＝プレジデントオンラ