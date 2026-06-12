人間はなぜ、生成AIによる偽動画に騙されるのか。『嘘で満ちていく社会データで読み解くフェイク時代の構造』（朝日新書）を出した情報経済学者の山口真一さんは「私たちは、映像や声を前にしたとき、頭で考える前に『本当だ』と感じてしまう」という――。写真＝iStock.com／Userba011d64_201※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Userba011d64_201■本物と見分けがつかない“上司”の映像ある日、あなたのスマホに上司か