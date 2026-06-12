結婚を視野に入れてお付き合いしている彼氏。タイミングを見計らって、両親に紹介する必要があります。しかし実際に、彼氏を紹介するときにどのように切り出せば良いのか分からずに戸惑っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回、スムーズに彼氏の紹介ができるように、「両親に彼氏を紹介したいときの切り出し方８パターン」を紹介させていただきます。【１】「会って欲しい人がいるんだけど。」単刀直入に、両親