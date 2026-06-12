◆米大リーグパイレーツ―ドジャース（１１日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１１日（日本時間１２日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。３回に今季４度目の２戦連発となる１３号先制ソロを放った。０―０の３回１死で迎えた第２打席。フルカウントから右腕ケラーの投じた低めの８２・６マイル（約１３２・９キロ）スイーパーを捉えた。泳がされ気味で