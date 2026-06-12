フジテレビ系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）は１２日、プロボクシングのライト級で日本人初の世界王者となり、タレント・俳優としても活躍したガッツ石松（本名・鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんが２日に肺炎のため都内の病院で死去したことを報じた。７６歳だった。１１日、所属事務所が発表した。必殺の「幻の右」でＷＢＣ世界ライト級王座を獲得し、両手を突き上げて喜ぶ姿から「ガッツポーズ」との言葉が