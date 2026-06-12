レースアンバサダーアワード・グランプリの寺地みのり（35）が12日、自身のインスタグラムを更新。ボディースーツ・コスを披露し、モーニングコールした。「おはよう良い週末をお過ごしください東京は昼すぎから、雨かな？傘を持ってお出かけしてね」とつづり、イエロー＆ブラックのボディースーツ・コスチューム姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「可愛い」「おはよー体調気をつけて」「Goodmorn