◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組初戦日本―オランダ（2026年6月14日米テキサス州ダラス）日本サッカー協会(JFA)は11日（日本時間12日）、W杯北中米大会に臨む日本代表から主将のMF遠藤航(33＝リバプール)が負傷のため離脱すると発表した。遠藤に代わり、FW町野修斗（26＝ボルシアMG）を追加招集する。日本協会の関係者によると、町野は現地時間12日夕方にもベースキャンプ地の米ナッシュビルに入る予定だったが、搭