シナモロールの世界観をたっぷり楽しめる特別なスイーツビュッフェが、ホテルニューオータニ大阪で開催中♡大きな反響を受け、『シナモロール コラボレーションスイーツビュッフェ「Cinnamoroll Summer Sky Trip」』の開催期間が2026年8月31日（月）まで延長されることになりました。ふわふわの雲や青空をイメージしたかわいらしいスイーツとともに、シナモロー