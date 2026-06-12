7日に東京で騎乗を終えた後、海外武者修行に出た菅原明良（25＝美浦・フリー）が11日、渡航先のフランスで初騎乗初勝利を挙げた。パリロンシャン4R（芝1400メートル）で日本人トレーナー清水裕夫師が管理するフラワーセレブレーション（牝3）に騎乗。14頭立ての3番枠から五分のタイミングでゲートを飛び出し、先手を奪うとスタート後の3Fを35秒51で入り、十分に脚を残して直線へ。上がり3F33秒91と、しまいしっかり伸びて1馬身