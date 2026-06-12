オランダ戦に向け調整する遠藤（左から2人目）ら＝10日、ナッシュビル近郊（共同）大会開幕日、自身3度目のワールドカップ（W杯）を迎えるはずだった遠藤航（リバプール）が離脱した。2月に左足甲にある靱帯を切る重傷を負い、手術を受けた。懸命のリハビリで大舞台を目指したが、無念の結末となった。X（旧ツイッター）に「自分にできることは全てやってきたので何も後悔はありません」とつづった。主将として「W杯優勝」を公