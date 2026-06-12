上空の寒気の影響で、北海道・東北・関東甲信では、大気の状態が非常に不安定です。午前中晴れる地域でも、午後は活発な積乱雲が発達するでしょう。急な激しい雨、落雷による停電、突風による建物被害、ひょうによる農作物被害に注意が必要です。■全国天気（12日予報）北海道・東北は、午前中は晴れても午後は雲が多くなり、夕方には雨や雷雨のところがあるでしょう。関東甲信では、午前中は晴れるところもありますが、昼過ぎから