私（チカ、30代）はフルタイムパート勤務で3人の娘の母。夫（ナオト、30代）とは同じ地域の出身で義実家、実家ともにうちから車で15分ほどの場所にあります。私たち夫婦の地元は農家が多く、夫の実家は米農家です。私の両親は祖父母の農家を継ぎませんでしたが、仕事が休みのときや繁忙期は当たり前のように祖父母の手伝いに行っていました。私の知る範囲では親子2世帯、3世帯で同居して家族みんなで農家の仕事を支えるのが当たり