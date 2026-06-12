鈴木京香（５８）主演の映画「キリコのタクト〜ＹＥＬＬ〜」（１０月２日公開）に、俳優の井頭愛海（２５）、田辺桃子（２６）、西垣匠（２７）が出演することが１１日、分かった。いきものがかりの「ＹＥＬＬ」に着想を得た同作は、音楽教師と高校の合唱部だった仲間たちとの物語。鈴木は消息不明となった音楽教師役で、藤原大祐（２２）演じる教え子だった雑誌記者が謎に迫る。井頭、田辺、西垣は合唱部員の配役だ。井頭は