サッカー日本代表主将のMF遠藤航（33）が11日（日本時間12日）、『FIFAワールドカップ2026』メンバー離脱とともに、日本代表からの引退を表明した。【写真】W杯離脱と代表引退を表明した遠藤航遠藤は今年2月に手術を受けた左足の状態が悪化し、W杯初戦のオランダ戦を目前に控えたタイミングで離脱が決定。自身のXで「発表にあった通りW杯メンバーから離脱する事になりました。怪我をしてからここまで、自分にできることは全て