月イチ連載企画の「今も輝いてアイドル伝説」。今回は堀ちえみ（５９）が登場です。「花の８２年組」でデビューし、ドラマ「スチュワーデス物語」で大ブレーク。２０１９年には舌がんを公表しながら、大手術を乗り越え、歌手として復帰しました。苦難を乗り越える堀を支えた原点、家族を語りました。「歌が好き」が堀ちえみの原点だ。幼稚園から童謡とピアノを習い、小学校では合唱団で活動した。中学生のとき地元、大阪・堺