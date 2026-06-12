コメディアンの高木ブーさん（93）が2026年6月6日、自身のインスタグラムを更新。笑顔のオフショットを披露した。「ライブの前に先ずは腹ごしらえ」高木さんは、「昨日は横浜で『Aloha MINATOMIRAI』でライブでした」といい、エッグベネディクトを前に笑顔をのぞかせる姿を投稿した。「ライブの前に先ずは腹ごしらえ」とつづり、「ライブの写真は後で載せますね」と締めくくっていた。インスタグラムに投稿された写真では、黒いTシ