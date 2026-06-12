スライスもフックも自由自在に操れる打ち方とは 片手打ちならスライスもフックも自由自在 スイングを片手で考えると容易にボールを曲げることができます。たとえばスライスを打つ場合、ややオープンに構えてアウトサイドインの軌道でスイングしますが、片手のほうが両手でやるよりずっと簡単。フックを打つ場合は逆ですが同様に簡単です。これは両手だとどちらかの手が邪魔をして、イメージ通りにクラブが動