「負の遺産」が問い掛ける 歴史の光と影… 世界遺産というと、雄大な自然やきらびやかな建築など、地球や人類の美しさや輝かしい歴史を連想される方が多いかもしれません。しかし世界遺産が伝えるのは、「栄光」だけではありません。戦争や差別、暴力などの人類の過ちと深く結び付き、過去の痛みを忘れないための教訓として存在する遺産もあります。そこにある建物や風景は、単なる観光資源ではなく、痛みを伴う記憶そのもので