日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ2798（+50.5+1.84%） ホンダ1443（+15.5+1.09%） 三菱ＵＦＪ3212（+71+2.26%） みずほＦＧ7614（+220+2.98%） 三井住友ＦＧ6350（+147+2.37%） 東京海上7511（+107+1.45%） ＮＴＴ150（-0.7-0.46%） ＫＤＤＩ2769（+11.5+0.42%） ソフトバンク215（0.00.00%） 伊藤忠1860（+34+1.