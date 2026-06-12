【本日の見通し】中東情勢をにらみながらの展開、週末を前に動きは限定的か 昨日の市場でドル円は159.58円までドル売りとなる場面が見られた。トランプ大統領がイランと合意したと発言したことがきっかけとなった。週末にも合意文書にヴァンス副大統領が署名すると述べた。トランプ大統領発言前まではドル高円安が優勢だった。米生産者物価指数(PPI)のコア前年比が予想外に伸び鈍化となったものの、ドル売りの動きは限