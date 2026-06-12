東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値159.93高値160.59安値159.58 161.50ハイブレイク 161.04抵抗2 160.49抵抗1 160.03ピボット 159.48支持1 159.02支持2 158.47ローブレイク ユーロドル 終値1.1578高値1.1590安値1.1503 1.1698ハイブレイク 1.1644抵抗2 1.1611抵抗1 1.1557ピボット 1.1524支持1 1.1470支持2 1.1437ロ&#12