発端は編集部に届いた1通のメール。差出人は、浜松にあるヤマハのデザイン研究所から。なんでも、「音と空間の関係性を再考する試みとして、デザイン志向スピーカーのコンセプトモデルを開発した」という。“音と空間の関係性を再考する”とは、どういう意味だろう？ 首をひねりつつ、添付されていた写真を開くと、そこにはスピーカーと言うより“オシャレなオブジェ”にしか見えない4つの姿が。