５月、名古屋市中区で男性(18)がナイフのようなもので切りつけられるなどした殺人未遂事件で、男(19)が逮捕されました。 【写真を見る】｢けんかになり むかついた｣ 名古屋・栄の駐車場での切りつけ事件 フィリピン国籍の男（19）を逮捕 11日逮捕されたのは、名古屋市東区に住むフィリピン国籍の男（19）です。 警察によりますと、男は5月、中区栄3丁目の駐車場で男性（18）に対して、男子中学生とともにナイフのようなもので顔