必死に家を片付けて迎え入れたはずなのに…義母の第一声が「家が散らかってる」だったのです。0歳児との育児で寝不足の中、頑張って準備した恵美の気持ちは、その一言でズタズタに。ここからスタートする同居生活は、想像以上に大変なものになっていくのです。>>【まんが】嫁と義母の同居トラブル(ウーマンエキサイト編集部)