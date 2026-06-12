俳優の鈴木京香が主演を務める映画『キリコのタクト〜YELL〜』（10月2日公開）の特報予告と本ポスタービジュアルが解禁された。あわせて、井頭愛海、田辺桃子、西垣匠ら追加キャストの出演も発表された。【動画】映画『キリコのタクト〜YELL〜』特報映像本作は、いきものがかりの名曲「YELL」に着想を得たオリジナル作品。厚木市オールロケで撮影され、“魔法のタクト”を持つと語り継がれる伝説の音楽教師と、その教え子たち