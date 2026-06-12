ロッキーズ・菅野＝デンバー（ゲッティ＝共同）米大リーグ、ロッキーズの菅野智之の次回登板が、14日午後0時5分（日本時間15日午前4時5分）開始のラスベガスでのアスレチックス戦に決まった。中4日での登板で7勝目を目指す。今季は13試合に登板して6勝4敗、防御率4.08。（共同）