山里亮太＆鈴木愛理のコンビがMCを務める番組『あざとくて何が悪いの？』第3弾イベントとなる「あざとくて何が悪いの？夏の最強あざとソングLIVE」の開催が決定した。2022年、2025年と過去2回のイベント開催を経て、今回はSGCホール有明にレベルアップ。この夏、“最強にあざとい”ステージを届ける。◆“あざとくて”だからこそ見られる音楽フェス今回は豪華アーティストをゲストに迎え、夏にぴったりな楽曲でスペシャルライブを