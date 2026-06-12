北海道十勝産の小豆100％の自家製あんこを使った和菓子を販売している、「十勝あんこのサザエ」。2026年6月12日から15日までの4日間、上野松坂屋店では「サザエ創業祭」が開催されます。定番の美味しさを100円以下で期間中、定番の十勝大判焼きを期間限定価格90円で販売します。フレーバーは、粒あん、白あん、クリームの3種類。自家製あんこやクリームをたっぷり詰め込んだ大判焼きを、お得に味わうビッグチャンスです。無くなり