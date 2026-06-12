ミネソタ・ティンバーウルブズは、このオフシーズンに新たなプレーメーカーの獲得を目指しているようだ。 現地ラジオ局『KFAN1003』に出演したクリス・フィンチHC（ヘッドコーチ）が、アンソニー・エドワーズの負担軽減に向けてボールハンドラーの補強が必要との考えを明かした。 「私たちはもう1人のボールハンドラー、そしてプレー