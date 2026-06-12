１１日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円９３銭前後と前日と比べて６０銭強のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８５円１４銭前後と同５銭程度のユーロ安・円高だった。 この日に発表された５月の米卸売物価指数（ＰＰＩ）は、前月比１．１％の上昇と市場予想を上回ったものの、変動が激しい食品とエネルギーを除くコア指数が同０．４％の上