10月2日に全国公開される鈴木京香主演映画『キリコのタクト～YELL～』に井頭愛海、田辺桃子、西垣匠が出演することが決定し、あわせて特報映像と本ポスターが公開。また主題歌が、TUBEの前田亘輝とFRUITS ZIPPERの仲川瑠夏による「孤独なハーモニー」に決定した。 参考：小泉今日子、鈴木京香主演『キリコのタクト～YELL～』に出演藤原大祐は劇中で歌声も披露 本作は、2009年に