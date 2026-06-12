１２日の東京株式市場で、日経平均株価は続急伸の見通し。６万６０００円台に乗せた後、強調展開となると予想される。 １１日の米株式市場で主要株価３指数は揃って大幅に上昇。前の日に急落したＮＹダウは往って来いとなり５万ドル台を回復した。ナスダック総合株価指数の上昇率は２．５％、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）は７．９％に上り、マイクロン＜MU＞やマーベル・テクノロジー・グルー