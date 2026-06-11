子育てのストレスなどが原因となり、乳幼児虐待に走ってしまう親の話がたびたびニュースで報じられます。そういった事態を起こさないためには、一体、どのようにすればよかったのでしょうか？ 今回は乳幼児虐待を防ぐための対策について、あおきメンタルクリニックの青木先生に教えてもらいました。 監修医師：青木 豊（あおきメンタルクリニック） 1985年国立山口大学医学部卒業。その後2003年まで東海大学医学部精