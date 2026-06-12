今回お話をうかがった飯田國大さんは、10代の頃から国を豊かにしたい、社会をよくしたいという大きな志を抱き続けてきた。とはいえ、若い時分は高級車に乗ったり、高級時計を身に付けたり、一流のホテルに泊まったりするステータスを求めたそうだ。でも、それが経営者のゴールではないと気付いたのは、多くの先輩経営者の背中から学ぶことができたからだという。いま携わっている事業も斬新ながら、おそらく初志に基づいたもので