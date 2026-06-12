― ダウは929ドル高と反発、トランプ米大統領がイランへの攻撃中止を発表し安心感から買い優勢 ― ＮＹダウ 50848.75 ( +929.97 ) Ｓ＆Ｐ500 7394.30 ( +127.31 ) ＮＡＳＤＡＱ 25809.66 ( +640.16 ) 米10年債利回り4.461 ( -0.094 ) ＮＹ(WTI)原油 87.71 ( -2.32 ) ＮＹ金 4114.0 ( -19.3 ) ＶＩＸ指数19.44 ( -2.78 ) シカゴ日経225先物 (円建て)66275 ( +