ロココ [東証Ｓ] が6月12日朝(08:00)に配当修正を発表。従来無配としていた26年12月期の上期配当を20円(前年同期は無配)実施するとし、下期配当は従来計画の40円→20円に修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、これまで期末配当のみを実施してまいりましたが、2026年12月期より、株主の皆様への利益還元の機会充実を目的として、中間配当を新設し、年２回の配当を実施いたします。な