中国のSNS・小紅書（RED）に7日、「日本で7人の女性に親切にしてもらい感動した」との投稿があった。投稿者の女性によると、空港のリムジンバスに乗った時に女性のスーツケースが動いてしまうのを見た日本人女性のグループ（3人とみられる）が、降りるまでずっと押さえてくれていた。また、その後、市内へ向かうための電車の切符を購入するのも親切に手伝ってくれたという。その後、地下鉄に乗ったものの、うっかり降りる駅を間違