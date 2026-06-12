映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』や映画『SAKAMOTO DAYS』など、話題作への出演が続く塩野瑛久さん。さらに、秋までに3作の公開が決定している。そのなかの1作、6月19日(金)公開の映画『マジカル・シークレット・ツアー』では、金の密輸に手を染める二児の母・和歌子(有村架純さん)の夫で、会社の金を横領し、解雇されたことを隠したまま病に倒れる複雑な役どころの高志を演じる。そんな塩野さんに、本作にまつわる話題や