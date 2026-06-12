北海道を拠点に活動するアイドルグループ「限りなく白く」が、デビュー時からの悲願だった初の全国流通盤シングル「青春の種」をリリースした。スポニチアネックスの連載企画「推し面」では、この記念すべき節目にメンバーの斉藤心春のソロインタビューを実施。明かした“歌への葛藤”と、仲間の名を刻んで叫ぶフレーズに込めた思いとは――。（「推し面」取材班）明るい笑顔と、トレードマークのツインテールがよく似合う斉藤