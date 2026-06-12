村上が12日のオリックス戦で2つの初勝利を狙う。1つは対戦相手のオリックス戦。これまで交流戦で3度登板し0勝2敗、防御率1・88。もっとも、昨年6月6日（甲子園）は打線の援護に恵まれなかっただけで、8回を2安打無失点と好投していた。もう1つは京セラドームだ。過去5試合で0勝3敗、防御率3・38。昨年は甲子園を離れて戦う夏の長期ロード期間中に同球場で2カードが組まれていたが、村上はローテーションをずらすような形で登