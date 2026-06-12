◇第97回都市対抗野球大会東海地区2次予選第2代表決定戦トヨタ自動車5―4三菱自動車岡崎（2026年6月11日岡崎レッドダイヤモンドスタジアム）一塁ベース付近でもみちゃくにされると、うれしさよりも安堵感が上回った。タイブレークに突入した延長10回、トヨタ自動車は1点差を追いつき、なおも1死満塁。途中出場の今泉颯太にとっての第1打席で、積極的に振ることだけは決めていた。「自分の持ち味である初球からしっかり振