交流戦2位の西武は12日からベルーナDで巨人との3連戦に臨む。カード初戦を託されたのは高橋光成。交流戦は過去23試合で4勝14敗と分が悪く、特に巨人戦は3戦3敗と勝っていない。しかしながら、過去3試合の内容を見ると、16年6月8日（西武プリンス）は7回で自責3、24年5月31日（ベルーナD）は3回1/3で自責3、昨年6月20日（東京D）は6回で自責2と、2試合ではクオリティースタート（先発6回以上、自責3以下）をマークしており、