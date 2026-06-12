◇第110回日本陸上競技選手権大会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）12日から名古屋で開幕する陸上・日本選手権を前に、11日、100mに出場する桐生祥秀選手（日本生命）が意気込みを語りました。冒頭、「今シーズンはこれが3本目のレース、いい感じに調子も上がってきているので、2連覇を目指していきたい」と話した桐生選手。去年は、自身5年ぶりとなる日本選手権制覇。涙の復活優勝で会場を沸かせました。名古屋での日本選