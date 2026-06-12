東京・パリと2大会連続でオリンピックに出場し、2021年AIBA世界ボクシング選手権では全階級を通じて、日本人初の金メダルを獲得したボクシング選手の岡澤セオン（30）。今年9月から愛知で行われるアジア競技大会に出場し、２大会連続の金メダル獲得を目指している。【写真】幼少期から鋭い目つき！レスリングに打ち込む岡澤セオン今回から岡澤の素顔を探る連載がスタート。第1回目は「ボクシングを始めたきっかけ」、「競技人生