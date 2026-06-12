◇交流戦阪神2―3ソフトバンク（2026年6月11日みずほペイペイ）決勝点は間一髪の勝負で奪われた。2―2同点の7回裏、2死二塁。牧原大成のゴロが一、二塁間を抜けた。二塁走者・野村勇が三塁を回り、本塁に突入する。佐藤輝明は前進して本塁にワンバウンドの好送球、坂本誠志郎がタッチにいく。だが、わずかに野村の左手が本塁を払っていた。佐藤輝は前進から捕球、送球までよどみがなかった。野村の走塁が上回っていたの