ボクシングのライト級で日本人初の世界王者になり、現役引退後はタレント・俳優としても幅広く活躍したガッツ石松（本名鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんが２日、肺炎のため東京都内の病院で死去した。１１日に所属事務所が発表した。７６歳。栃木県出身。葬儀・告別式は近親者で執り行った。◇◇２年前の１２月、ガッツさんにインタビューする機会があった。現役世界王者として俳優デビューした映画「極悪拳法」（７４