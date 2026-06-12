11日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した平石洋介氏は、西武リリーフ陣について言及した。西武は同日の広島戦、先発・平良海馬が6回1失点に抑えると、3−1の7回は今季初登板となったウィンゲンターが無失点に抑え、8回は黒田将矢もスコアボードに0を入れる。4−1の9回は甲斐野央が危なげなく、試合を締めた。西武は勝ち試合の8回で投げることの多い篠原響、9回は守護神・岩城颯空を休ませての勝