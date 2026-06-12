「後にも先にも、ファンクラブに入ったのは……」お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が、元アイドルの生歌唱に大感激した――。岡村隆史○「すごいの見れた」「早めにニッポン放送入っててよかった」4日放送のニッポン放送『オールナイトニッポン MUSIC10』で、元おニャン子クラブ・渡辺満里奈が「真赤な自転車」をカラオケで熱唱。岡村は、4日深夜に放送された同局『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25: