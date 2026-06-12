ボーナスが支給されると、どのように使うか迷うのも楽しみの一つです。今の20代の若手社員のなかには、職場の先輩や親世代から「昔はもっと派手に使っていた」といった豪快な思い出話を聞いたことがある人もいるかもしれません。では実際のところ、かつての20代はどのように使い、今それをどう振り返っているのでしょうか。そこで今回は、40代以上会社員のマイナビニュース会員301名を対象に、「20代のボーナスに関するアンケート